Contrasto alla diffusione del Coronavirus: momento utile per provare i servizi on-line del Comune di Formigine

Il Comune di Formigine continua ad assicurare la normale apertura degli uffici e il regolare svolgimento delle sue attività; per contrastare la diffusione del coronavirus, tuttavia, è utile rilanciare la possibilità di accedere ai servizi on line attivi, in particolare per quanto riguarda certificazioni anagrafiche, autocertificazioni e consultazione di dati anagrafici.

Nello specifico, questo servizio permette di consultare i propri dati anagrafici, ottenere certificati (per i certificati in bollo occorre avere già acquistato la marca da bollo da 16 euro ed inserire il numero e la data della marca negli appositi spazi) e precompilare autocertificazioni con i dati anagrafici presenti nella banca dati comunale.

Per accedere, occorre essere autenticati nel sistema SPID oppure aver ancora attiva un’identità digitale FEDERA. È inoltre possibile accedere mediante la propria Carta di Identità Elettronica (in questo caso però occorre acquisire ed installare l’apposito lettore).

Tutti i dipendenti che svolgono funzioni a contatto con il pubblico sono dotati di dispositivi di prevenzione e di protezione per tutelare la salute propria e altrui. Le ditte incaricate svolgono un’attenta pulizia e disinfezione delle superfici e degli ambienti.