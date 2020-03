Rinviate ad aprile le iniziative del calendario “365 giorni donna” in programma fino all’8 marzo 2020

In attuazione dell’ordinanza del Ministero della Salute del 28 febbraio 2020, sono rimandati ad aprile, in data da definirsi, gli appuntamenti previsti per la settimana dal 2 all’8 marzo del calendario di ‘Trecentosessantacinque giorni donna’, promosso dall’Amministrazione comunale di Reggio Emilia in collaborazione con associazioni ed enti del territorio, dedicato alle tematiche del femminile.

Tra gli eventi rinviati anche la cerimonia di consegna del Primo Tricolore e di un attestato di merito alle vincitrici del premio ‘Le reggiane per esempio 2020’, prevista per venerdì 6 marzo e rinviata all’8 aprile.