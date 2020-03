Orti urbani Reggio Emilia: pubblicate le graduatorie per l’assegnazione di tre lotti

Sono state approvate le graduatorie per gli orti urbani Spallanzani, Baragalla e Canale di Secchia. Tali graduatorie saranno valide per i prossimi 5 anni e serviranno a redistribuire nuovi lotti disponibili in caso di rinuncia da parte degli assegnatari. Si trovano pubblicate sul sito internet del Comune al link www.comune.re.it/ortiurbani.

L’assegnazione dei nuovi lotti è una delle azioni previste nell’ambito del Piano strategico del Comune di Reggio Emilia per promuovere il protagonismo attivo dei cittadini, nuove forme di coesione sociale e di sensibilità ecologica. Gli orti urbani costituiscono esperienze di agricoltura urbana che portano — oltre a un sostentamento per nuove fasce di popolazione che desiderano coltivare e alimentarsi in modo sostenibile — vantaggi ecologici e ambientali, contrastano lo spreco energetico del territorio e migliorano l’efficienza degli spazi urbani comuni.