Modena, a Porta Nord presto tappeti mobili e un nuovo ascensore

Presto sarà possibile accedere al sottopasso ferroviario da Porta Nord attraverso tappeti mobili bidirezionali, una struttura che sarà collocata in posizione centrale rispetto alla rampa di scala esistente. Vicino alla rampa, inoltre, sarà installato un nuovo ascensore montacarichi di dimensioni adeguate a ospitare comodamente i pedoni con bicicletta al seguito.

È stata infatti pubblicata da CambiaMo spa, per conto del Comune di Modena, la gara d’appalto per l’assegnazione di un primo stralcio di lavori di riqualificazione del sottopasso ferroviario della Stazione di Modena, realizzato nell’ambito del Progetto periferie. I soggetti in possesso dei requisiti possono presentare offerte attraverso il Sistema di acquisti telematici Emilia-Romagna (Sater) entro le ore 24 di lunedì 6 aprile. Per visionare il bando e per maggiori informazioni è possibile consultare il sito della società di trasformazione urbana del Comune di Modena CambiaMo (www.cambiamo.modena.it). Nelle prossime settimane saranno avviate, inoltre, le procedure di gara per la riqualificazione del sistema della mobilità stradale e ciclopedonale in quattro ulteriori lotti relativi a viale del Mercato, viale Finzi, strada Canaletto, via Toniolo e via Gerosa. Nel frattempo, sono in fase di aggiudicazione gli interventi di riqualificazione del servizio di Medicina dello sport e della palestra riabilitativa nel complesso R-Nord.

L’intervento oggetto di appalto consiste nel miglioramento dell’accessibilità del sottopasso allo sbocco sul parcheggio di Porta nord, per un valore complessivo di 1 milione 80 mila euro finanziato dal Comune di Modena nell’ambito del “Progetto periferie. Ri-generazione e innovazione” il Programma di riqualificazione urbana e sicurezza dell’area nord di Modena, che ha ottenuto un finanziamento dal Governo nell’ambito del Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie per complessivi 18 milioni di euro.

Questo primo stralcio rientra in un progetto più ampio comprendente anche l’allargamento del tratto sud del sottopassaggio, l’inserimento di tappeti mobili e ascensore per biciclette anche a sud e il prolungamento fino a piazza Dante, a collegamento della zona nord di Modena (l’area del quartiere Sacca/Fascia ferroviaria) con il centro storico della città, senza dover per forza transitare all’interno dell’area della Stazione dei treni (il costo complessivo degli interventi è di oltre sei milioni di euro). Per la realizzazione degli interventi il Comune di Modena e Rete Ferroviaria Italiana spa hanno sottoscritto un apposito protocollo di intesa.

Il primo stralcio di lavori prevede, in particolare, l’installazione degli elementi architettonici del tappeto mobile bidirezionale, per superare il dislivello presente tra il sottopasso e il piano strada, e del nuovo ascensore, che avrà portata da 2500 chilogrammi, doppia fermata e doppia porta telescopica. Si aggiungono inoltre una serie di interventi di tipo strutturale e impiantistico.

I lavori avranno una durata indicativa di tre mesi e saranno effettuati in modo da minimizzare l’impatto sulla mobilità ciclopedonale degli utenti della stazione e dei cittadini in genere, garantendo per l’intera durata del cantiere l’accesso al sottopassaggio mediante almeno un ascensore.