Matteo Macchioni al Royal Danish Theatre (Danimarca)

Matteo Macchioni, il tenore italiano acclamato dal pubblico e dalla critica internazionale sarà in scena al Royal Danish Theatre (Danimarca) nelle vesti dell’ufficiale dell’esercito Ferrando nell’opera mozartiana “Così fan tutte”, oggi e domenica 8 marzo. Lo spettacolo proseguirà nei teatri olandesi dal 19 marzo.

La regia dell’Opera è del celebre Tim Albery, dirige l’orchestra il Maestro Paul Goodwin. “Così fan tutte” è un’opera buffa in due atti di Wolfgang Amadeus Mozart che narra la storia di due giovani ufficiali, Ferrando e Guglielmo, che scommettono sulla fedeltà delle loro fidanzate, fingendo di partire per la guerra.

«Torno in Danimarca, dopo il bel successo ottenuto a novembre, ad interpretare Ferrando dal mozartiano “Così fan tutte”. Oltre alle due recite di Copenaghen parteciperò ad un tour dove toccheremo diverse città danesi nelle quali non sono mai stato prima d’ora – racconta il tenore Matteo Macchioni – É sempre una grande soddisfazione per un interprete italiano portare la propria voce nel mondo; non è un fatto scontato e nemmeno semplice, ma ci sto riuscendo, ne sono felice. Colgo anche l’occasione per rivolgere un pensiero verso tanti colleghi artisti, impegnati in produzioni nei teatri del Nord Italia e costretti a sospendere le performance vista l’emergenza Coronavirus. Il nostro è un grande paese e spero tutto torni presto alla normalità».

Di seguito il calendario delle date ad oggi confermate dell’Opera:

3.03 e 8.03 Royal Danish Theatre – Copenaghen https://kglteater.dk/en/whats-on/sason-20192020/opera/cosi-fan-tutte/

19.03 Vejle Musikteater – Vejle https://www.vejlemusikteater.dk/program/cosi-fan-tutte/

21.03 Værket – Randers https://vaerket.dk/arrangementer/cosi-fan-tutte/

23.03 Musikteatret Holstebro – Holstebro https://musikteatret.dk/program/cosi-fan-tutte/

25.03 Musikhuset Aarhus – Aarhus https://musikhusetaarhus.dk/en/events/cosi-fan-tutte/

30.03 Musikhuset Esbjerg – Esbjerg https://www.mhe.dk/program/cosi-fan-tutte/

1.04 Aalborg Kongres & Kultur Center – Aalborg https://akkc.dk/arrangementer/musik-teater/opera/cos%C3%AC-fan-tutte/

La carriera tenorile di Matteo Macchioni inizia 10 anni fa con il debutto nel ruolo di Nemorino nell’Elisir d’amore di Donizetti, diretto dal Maestro Daniel Oren al Teatro Giuseppe Verdi di Salerno. Negli anni calca i palcoscenici di alcuni tra i più importanti teatri d’Italia e del mondo, interpretando ruoli di rilievo in celebri opere liriche (Ernesto nel “Don Pasquale” di Donizetti, il Conte di Almaviva nel “Barbiere di Siviglia” di Rossini, Don Ramiro in “La Cenerentola” di Rossini). Nel 2017 debutta al Teatro alla Scala di Milano ne “La gazza ladra” di Rossini, interpretando il ruolo di Isacco, opera diretta da Riccardo Chailly per la regia di Gabriele Salvatores. Tra i suoi impegni più recenti si ricorda l’interpretazione di Ernesto nel “Don Pasquale” di Donizetti al Teatro Carlo Felice di Genova, Don Ottavio nel “Don Giovanni” di Mozart al Theater Freiburg in Germania, “Guillaume Tell” di Rossini al Festival di Erl. A novembre ha debuttato nel ruolo di Ferrando nel “Così fan tutte” di Mozat al Royal Danish Theatre e a dicembre è tornato in Italia per i “Concerti di Natale” riscuotendo un grande successo.