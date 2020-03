Il mercato contadino arriva a San Cesario da sabato 14 marzo

Anche a San Cesario sbarcherà da sabato 14 marzo il mercato contadino (salvo nuove direttive del Ministero della Salute e della Regione Emilia-Romagna). Una novità commerciale che permetterà la vendita diretta da parte delle aziende agricole del territorio di portare in paese i “frutti” del proprio lavoro con una larga scelta di prodotti a “chilometro zero” e di stagione. Sono aperte le iscrizioni rivolte alle aziende del territorio interessate a partecipare con il proprio banco.

Il mercato contadino di San Cesario si terrà in Corso Libertà tutti i sabati mattina a partire dal prossimo 14 marzo.

L’idea del mercato contadino nasce dall’esigenza di fare incontrare i produttori e i consumatori in un mercato senza alcuna intermediazione, dove i consumatori possono trovare sicurezza sull’origine, sulla qualità e sul prezzo.

Un vero e proprio luogo di incontro per favorire la conoscenza diretta di produzioni locali scarsamente pubblicizzate, per promuovere le occasioni di diretto contatto tra produttori e consumatori, incentivare il consumo di prodotti di stagione e far conoscere le aziende produttrici agricole.

Il mercato partirà con verdure di stagione e prodotti biologici caseari ma, come afferma il Sindaco Francesco Zuffi: “Si tratta di uno spazio a disposizione delle aziende agricole del territorio, da utilizzare come una vetrina dei prodotti tipici e di stagione, per questo tutti gli imprenditori agricoli interessati possono presentare richiesta di partecipazione al mercato. L’Amministrazione fornirà ai partecipanti un gazebo in comodato gratuito e l’occupazione di suolo pubblico potrà beneficiare degli abbattimenti previsti dal Regolamento Comunale”.

Per informazioni e iscrizioni: Servizio SUAP dell’Unione Comuni del Sorbara, tel.059/959324.