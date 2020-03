Rinviata a Castelfranco Emilia l’edizione 2020 di Motori & Sapori

Rinviata a data da definirsi l’edizione 2020 di Motori & Sapori, in programma – lo ricordiamo – a Castelfranco Emilia i giorni 20, 21 e 22 marzo prossimi e organizzata dall’Associazione La San Nicola insieme all’Amministrazione Comunale.

La decisione, presa dal Sindaco Giovanni Gargano di concerto con il Presidente dell’Associazione Giovanni Degli Angeli, rientra nell’alveo delle disposizioni emanate dal Governo e dalla Regione come misura precauzionale di contrasto alla potenziale diffusione del CoronaVirus – Covid19.

«Motori & Sapori è da sempre una delle principali e più importanti iniziative della nostra comunità, unisce in un mix perfetto due grandi eccellenze del nostro territorio quali, appunto, i motori e la cucina, tortellini in primis, ma – ha dichiarato il Sindaco Giovanni Gargano – in questo particolare momento dobbiamo fare i conti con un “ospite” particolarmente sgradito, il Covid19, e ciò ci impone, come è giusto e doveroso che sia, il massimo livello di attenzione per la tutela e la salvaguardia della salute di tutta la nostra cittadinanza. Per queste ragioni ho deciso insieme a Giovanni Degli Angeli, anche alla luce dei dispositivi e delle linee guida indicate in materia dal Ministero della Salute e dalla Presidenza della Regione Emilia Romagna, di rinviare l’iniziativa. Al momento non siamo nelle condizioni di poter ipotizzare una data di recupero, ma non appena avremo superato questa fase, saremo pronti a rialzare il sipario sulla 19esima edizione di Motori & Sapori, come sempre con il sorriso e con il nostro consueto e concreto gioco di squadra, così come abbiamo fatto in queste ore nel dover prendere questa decisione, certo non facile, ma obbligata perché la salute viene prima di tutto».

Concetti, quelli espressi dal primo cittadino di Castelfranco Emilia, cui fanno eco le parole di Giovanni Degli Angeli, Presidente della San Nicola, Associazione che ha da sempre la paternità organizzativa di Motori & Sapori: «Mi dispiace veramente tanto dover annullare, o quantomeno rinviare a data destinarsi, la manifestazione, ma nell’interesse dell’intera comunità non potevamo fare altrimenti: salvaguardare la salute di tutti è senza alcun dubbio preminente. Supereremo anche questa e, come dice il nostro Sindaco, lo faremo col sorriso. Un sorriso – ha aggiunto – che diventerà gigantesco non appena ci saremo lasciati alle spalle questo periodo e potremo finalmente rimetterci al lavoro per recuperare l’edizione 2020 di Motori & Sapori».