Fablab Junior aperto con nuovi laboratori per il mese di marzo

Esperimenti scientifici per bambini e ragazzi, ma anche itinerari digitali per insegnanti ed educatori. E’ davvero vasta l’offerta del FabLab Junior di Fiorano Modenese che, anche per il mese di marzo, prevede nuovi laboratori gratuiti, ad iscrizione obbligatoria, organizzati dall’associazione Lumen e sostenuti dall’amministrazione comunale di Fiorano Modenese.

Nel pieno rispetto delle indicazioni regionali e nazionali per il contrasto alla diffusione del Coronavirus e salvo diverse disposizioni, i laboratori saranno aperti ad un numero ridotto di ragazze e ragazzi per permettere di mantenere la corretta distanza fra le diverse postazioni; i genitori potranno attendere la conclusione dei laboratori in altre sale di Casa Corsini, il polo tecnologico dell’innovazione del Comune di Fiorano Modenese.

Il primo laboratorio, “Origami luminoso”, dedicato a bambini dai 6 ai 13 anni, è in calendario per martedì 3 marzo ed è parte del programma “RosaDigitale”. In tutta Italia infatti, dal 2 al 15 marzo, si svolge la quinta edizione de “La settimana del RosaDigitale”, iniziativa per le pari opportunità di genere in ambito tecnologico, una manifestazione nata come percorso verso l’uguaglianza di genere in tutti i settori della tecnologia.

Martedì 10 marzo è in programma “Pronto parla Micro:Bit, comunicazione fra microcontrollori” per ragazzi dai 9 ai 13 anni, mentre giovedì 19 spazio a “Meccano, costruzioni in movimento” (9 – 13 anni).

Gli ultimi due appuntamenti del mese di marzo sono “Esperimenti scientifici con Micro:Bit” (9 – 13 anni) di martedì 24 e “Paper circuits” (6 – 8 anni) che chiude il ciclo mensile, martedì 31 marzo.

Tutti i laboratori si svolgono dalle ore 17 alle ore 18 e sono gratuiti, con posti limitati ed iscrizione obbligatoria.

Per iscriversi basta inviare una mail a info@casacorsini.mo.it con il titolo del laboratorio, il nome e l’età del o della partecipante.

Lunedì 16 marzo torna anche la formazione gratuita per educatori e insegnanti delle scuole secondarie di primo grado, grazie ad un finanziamento della regione Emilia-Romagna che ha premiato un progetto proposto dall’associazione Lumen: dalle 17 alle 18 è in programma il corso “Geolocalizzazione e itinerari digitali con Google Earth” mentre l’ora successiva tocca a “Digital storytellig con Genial.ly”. Anche in questo caso l’accesso è gratuito, i posti sono limitati e l’iscrizione è obbligatoria (info@casacorsini.mo.it).