Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 2 marzo

Cielo nuvoloso con addensamenti piu’ consistenti sui rilievi del settore occidentale associati a precipitazioni, inizialmente deboli ma in graduale intensificazione ed estensione a tutto il territorio ad iniziare dal pomeriggio. Le precipitazioni potranno assumere carattere di forte intensita’ e persistenza sui rilievi centro-occidentali con quota neve inizialmente intorno ai 1600 metri in abbassamento fino a 1000-1200 metri nel corso della serata. Temperature: minime stazionarie o in lieve diminuzione, comprese tra 5/6 gradi del settore occidentale e 8/11 gradi della costa. Massime in aumento, sopratutto sul settore orientale, comprese tra 14 e 16 gradi. Venti: da deboli a moderati sud occidentali tendenti a ruotare da est dalla serata e a rinforzare sul crinale appenninico orientale, sul mare e sulla costa. Mare: mosso con moto ondoso in aumento.

(Arpae)