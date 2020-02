Previsioni meteo Emilia Romagna, domenica 1 marzo

In mattinata molte nubi ovunque con precipitazioni in transito da ovest verso est lungo il crinale appenninico e solo localmente e in forma debole sulle aree di pianura. Nel pomeriggio generale attenuazione della nuvolosità e cessazione dei fenomeni con ampie schiarite specie sul settore centro-occidentale. Dalla sera nubi in nuovo aumento sul crinale appenninico occidentale. Temperature: Minime in aumento comprese tra i 6/7°C della pianura emiliana e 8/10°C della costa. Massime comprese fra 10 gradi della pianura occidentale e 14 gradi della costa riminese. Venti: moderati dai quadranti meridionali sull’Appennino e sul mare, generalmente deboli occidentali altrove. Mare: mosso sotto costa, molto mosso al largo.

(Arpae)