Modifiche alla viabilità a Carpineti e Montecchio

Da lunedì prossimo, 2 marzo, il ponte sul rio Fontanello, lungo la Sp 98 Fondovalle del Tresinaro in comune di Carpineti – dove dai primi di gennaio si viaggia a senso unico alternato per un intervento di messa in sicurezza – sarà chiuso al traffico ai mezzi con carico superiore a 3,5 tonnellate, non adibiti al trasporto di persone. Il provvedimento si è reso necessario per consentire al Consorzio Corma di Castelnovo Monti lo svolgimento di un fase di cantiere che interesserà il piano stradale.

Da lunedì il traffico dei mezzi pesanti subirà pertanto le seguenti deviazioni. Quelli provenienti da Scandiano e diretti a Carpineti, Felina e Castelnovo Monti saranno indirizzati sulla Sp 467R di Scandiano, sulla Sp 114 Tangenziale Sud-Est e successivamente sulla Statale 63; i mezzi provenienti da Castelnovo Monti e Felina e diretti a Scandiano saranno deviati sulla Statale 63, quelli provenienti da Carpineti e diretti a Scandiano sulla Statale 63 attraverso la Sp 36 fino a Cigarello e attraverso la Sp 98 Fondovalle Tresinaro fino a Cà del Merlo.

Sempre in comune di Carpineti e sempre da lunedì 2 marzo senso unico alternato regolato da impianto semaforico e limite di velocità a 30 km/h invece sulla Sp 64 Montefaraone-Bebbio-Radici, nei pressi del centro abitato di Montelago, dove la Parenti Costruzioni snc deve eseguire lavori di manutenzione urgente al tubo di conduzione acqua di proprietà di Ireti (Gruppo Iren).

Da lunedì 2 marzo si viaggerà infine a senso unico alternato anche sulla Sp 12 Sant’Ilario-Montecchio-San Polo, nel tratto denominato via Strada San Polo in comune di Montecchio, dove sono programmati interventi di installazione di nuove barriere stradali di sicurezza.

Per info in tempo reale sulla viabilità e in caso di eventuali emergenze consultare il profilo Twitter della Provincia di Reggio Emilia @ProvinciadiRE.