Donna investita da auto in via Monte Kosica

Una donna modenese di 73 anni è stata investita da un suv, questa mattina, sabato 29 febbraio, in viale Monte Kosica all’altezza di via Galvani, mentre con ogni probabilità si accingeva ad attraversare la strada. È stata portata al pronto soccorso di Baggiovara cosciente ma con traumi considerati gravi dai sanitari. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento da parte della Polizia locale.

L’investimento si è verificato poco prima delle 8 in prossimità dell’incrocio tra le due vie: la vettura, guidata da un 54enne residente a Modena procedeva in direzione piazza Natale Bruni quando ha impattato contro la donna a piedi. L’automobilista si è immediatamente fermato per prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti la Polizia locale per i rilievi e il 118 per l’intervento di soccorso.