Pizzicato mentre vende una dose di cocaina, finisce in manette a Modena

Ieri pomeriggio, in località Ponte Alto, i carabinieri della Compagnia di Modena, congiuntamente al personale della Polizia locale, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino rumeno 34enne domiciliato a Modena, già noto alle forze di polizia. L’uomo è stato sorpreso mentre cedeva una dose di cocaina ad una ragazza emiliana. I successivi accertamenti e la perquisizioni presso il domicilio dello straniero, hanno permesso di rinvenire ulteriori 12 grammi di cocaina oltre alla somma di 170 €, ritenuta provento dell’attività di spaccio. L’uomo è stato condotto questa mattina dinanzi all’Autorità giudiziaria per il processo con rito direttissimo.