Controlli dei N.A.S. nei negozi per bimbi a Reggio Emilia: sequestrati giocatoli

I Carabinieri del NAS di Parma, nell’ambito della strategia operativa denominata “Carnevale 2020” hanno eseguito una serie di mirati controlli finalizzati a verificare la regolarità di giocattoli, maschere e gadget commercializzati anche a Reggio Emilia e provincia.

Nel corso dei controlli i militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanitaria di Parma in un negozio del capoluogo reggiano hanno rinvenuto, esposti per la vendita, e sequestrato amministrativamente una trentina di confezioni di giocattoli vari (telescopio giocattolo e camuffamenti carnevaleschi), tutti privi in etichetta dei requisiti minimi in materia di istruzioni e avvertenze (età minima, massima o abilità dell’utilizzatore, necessità che l’utilizzo dell’oggetto avvenga solamente sotto la sorveglianza di un adulto). Alla luce di quanto emerso al legale rappresentante dell’attività sono state contestate le violazioni amministrative e comminate sanzioni per un importo di euro 8.000,00.