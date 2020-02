Cantieri aperti sabato 7 e domenica 8 marzo sulla linea ferroviaria Bologna – Rimini

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) eseguirà lavori di impermeabilizzazione di tre ponti ferroviari nel tratto imolese della linea, uno sul Canale Selice, uno su Via Selice e uno sulla Strada Privata del Pozzo.

Per consentire le attività, dalle 00.30 di sabato 7 marzo (notte 6/7) alle 00.30 di lunedì 9 marzo (notte 8/9), sarà sospesa la circolazione dei treni fra le stazioni di Castel San Pietro e Castelbolognese. Contestualmente saranno eseguiti lavori anche nelle tratte Riccione – Pesaro e Porto San Giorgio – Pedaso.

Previste modifiche al programma dei treni regionali e a lunga percorrenza, con cancellazioni, limitazioni, variazioni di percorso, nuovi treni e autobus sostitutivi.

I nuovi orari, in vigore nelle sole due giornate indicate, sono consultabili sui sistemi informatici e di vendita dell’impresa ferroviaria: digitando stazione di partenza, arrivo e data del viaggio, è possibile verificare in automatico l’offerta alternativa. Nelle stazioni sarà potenziata l’assistenza alle persone in viaggio.

Gli interventi sono funzionali ad elevare gli standard prestazionali della linea e rientrano nel progetto di velocizzazione della Direttrice Adriatica Bologna – Lecce, che consentirà ai treni di viaggiare fino alla velocità massima di 200 chilometri orari.