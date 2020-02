Modena, Referendum: assegnati gli spazi per la campagna elettorale

Sono stati assegnati, con delibera della Giunta comunale che si è riunita giovedì 27 febbraio, gli spazi per la propaganda elettorale relativa ai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e ai promotori del referendum popolare confermativo del 29 marzo 2020.

Nella sola giornata di domenica 29 dalle 7 alle 23, infatti, i cittadini sono chiamati alle urne a votare sì o no al Referendum costituzionale che chiede di approvare o respingere il testo delle “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento.

Nel territorio comunale di Modena sono predisposte per la propaganda elettorale per il Referendum 25 postazioni dal centro alle frazioni, ciascuna con disponibili 21 spazi da 2 metri di altezza per uno di base. I primi tre di ciascuna postazione sono riservati nell’ordine, in base alla data di presentazione delle domande all’Ufficio elettorale, al Movimento 5 stelle e a due promotori del referendum Tommaso Nannicini e Nazario Pagano, entrambi Senatori della Repubblica. Gli spazi rimanenti sono a disposizione del Comune per l’affissione dei manifesti elettorali previsti dalla normativa.

Le 25 postazioni per la propaganda sono: per il Quartiere 1 Centro storico in piazza Cittadella, viale delle Rimembranze e via Paolucci fronte via Santi; per il Quartiere 2 Crocetta, San Lazzaro, Modena Est ad Albareto in strada Albareto, ai Mulini Nuovi in via Francia incrocio con via Danimarca, a Modena Est in Via Emilia Est sul lato sud del sottoviale in direzione Bologna, in via Divisione Acqui incrocio con viale dello Sport di fronte al Centro Commerciale “I Portali”, in viale Gramsci; al Quartiere 3 Buon Pastore, Sant’Agnese in via Sassi Parco Amendola Nord, via Morane, via Morane Centro commerciale Esselunga, via Campi, a San Damaso in via Vignolese, a Portile in via San Martino di Mugnano; al Quartiere 4 San Faustino, Madonnina, Quattro Ville in via Amundsen, viale Corassori incrocio via Cattaneo, a Baggiovara in via del Monastero, a Cittanova in via Orazio Flacco, a Ganaceto in via Cambi, a Lesignana in strada S. Onofrio, a Cognento in via Dei Traer, a Marzaglia Nuova in strada Marzaglia, a Saliceta San Giuliano in via Giardini incrocio stradello San Marone, a Villanova in via Cremaschi incrocio Tartaglione, ai Tre Olmi in strada Barchetta piazzale Polisportiva.

Per informazioni online sul referendum è disponibile una sezione del portale web comunale (www.comune.modena.it/elezioni).