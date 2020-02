Spettacolare incidente a Montecavolo: auto esce dal distributore, altra vettura la tampona e si cappotta

Questo pomeriggio intorno alle 15:30 sulla Tangenziale di Montecavolo si è verificato un sinistro stradale tra un autovettura Subaru Forest ed una Ford Fiesta. La Subaru, condotta da una donna di 56 anni di Quattro Castella, era da poco uscita dal distributore posto a lato della Tangenziale (SP 23) quando la Ford condotta da un ragazzo 20enne di Reggio Emilia l’ha tamponava. Entrambi i veicoli viaggiavano verso Puianello.

Nel violento urto la Ford Fiesta si è ribaltata: con il ”tetto” ha strisciato per alcuni metri sull’asfalto, fermandosi capottata a lato della strada. Per fortuna, nonostante il sinistro non sia stato ”banale”, al momento nessuno dei due conducenti coinvolti ha riportato ferite o traumi importanti. Sulle auto non c’erano passeggeri. Entrambi hanno rifiutato il trasporto e l’ambulanza della CRI di Quattro Castella, allertata dal 118, ha fatto rientro in sede.

La dinamica precisa del sinistro è ancora in corso di accertamento da parte degli Agenti della Polizia Locale dell’Unione Colline Matildiche, coordinata dal Comandante Lazzaro Fontana ed intervenuta sul posto per i rilievi di Legge.

Il traffico e stato rallentato per i rilievi del sinistro, ma è sempre stata mantenuta attiva la circolazione a senso unico, fino al recupero della Fiesta e alla pulizia della sede stradale