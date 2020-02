Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 27 febbraio

Cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso con tendenza a rapido aumento della nuvolosità, nella tarda mattinata, su tutta la regione. Precipitazioni sul settore appenninico dalle ore centrali della giornata, nevose, inizialmente a partire dai 1000-1200 metri, ma con quota neve in progressivo rialzo. Tendenza a schiarite dalla sera/notte. Temperature: minime in diminuzione, comprese tra 2/3 gradi delle pianure emiliane e 5/6 gradi del settore costiero, valori intorno a 0 gradi nelle aree di aperta campagna. Massime stazionarie o in lieve ulteriore diminuzione, comprese tra 12 e 14 gradi. Venti: inizialmente deboli occidentali, in rotazione da sud-ovest con rinforzi moderati-forti sui crinali appenninici e fascia collinare romagnola dal pomeriggio. Mare: inizialmente mosso, con moto ondoso in attenuazione nel corso della giornata. Dalla serata nuovo aumento del moto ondoso.

(Arpae)