Mirandola, emergenza coronavirus: annullati gli eventi del 28 febbraio 2020

Sospesi e rinviati a data da destinarsi, la mostra “Italiani d’Istria. Chi partì e chi rimase” e l’incontro “Le vicende del confine orientale italiano tra guerre esodo e foibe”. Entrambi in programma venerdì 28 febbraio 2020 presso l’Auditorium “Rita Levi Montalcini”, rappresentavano l’ultimo appuntamento degli incontri “La memoria della storia”, incentrato in questo caso, sul “Giorno del ricordo”.

Annullata anche la proiezione del film “Dolor y gloria” di Pedro Almodóvar, in programma sempre venerdì 28 febbraio 2020, all’Auditorium “Rita Levi Montalcini”. La pellicola rappresentava il quinto appuntamento, della rassegna “Montalcinema 2020 Il cinema al Montalcini”, organizzata dal Circolo Cinematografico “italo Pacchioni” con il contributo ed il patrocinio del Comune di Mirandola e la collaborazione di Ater.

La decisione è stata adottata – per motivi precauzionali data l’emergenza epidemiologica in corso – a seguito dell’ordinanza firmata in data 23 febbraio dal Presidente della Regione Emilia Romagna che sospende fino al prossimo 1° marzo anche manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi.