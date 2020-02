INPS: prime misure per arginare il rischio epidemiologico da Covid-19

L’INPS, in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19, ha riorganizzato il servizio di informazione al pubblico attivando numeri di telefono provinciali per evitare di doversi recare presso i nostri uffici. Infatti, al fine di ridurre il rischio di contagio, sarà garantito il solo servizio di “sportello veloce” con possibilità di contingentamento del numero degli accessi in sede, e sospensione del servizio degli sportelli di linea e della consulenza su appuntamento.

Gli sportelli saranno aperti solo per fornire PIN, ricevere documenti e stampa di modelli.

Rimangono attivi gli altri canali di comunicazione telematica e numero verde.

Per maggiori informazioni si allegano i link delle news pubblicate sul sito istituzionale

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53441

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53440