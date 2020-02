Infortunio sul lavoro intorno alle 11.00 di questa mattinata, in via Lama di Quartirolo Interna a Carpi. Un 51enne mirandolese, titolare di una impresa di scavi e demolizioni, per cause corso accertamento è rimasto schiacciato da un escavatore. Con eliambulanza l’uomo è stato trasportato all’ospedale Maggiore di Bologna. Le sue condizioni sono gravi. Sul posto i Carabinieri di Carpi, i sanitari del 118 e i servizi prevenzione e sicurezza luoghi di lavoro.