A Sasso Marconi annullati tutti gli appuntamenti al Cinema/Teatro comunale fino al 1 marzo

A seguito della Circolare diffusa ieri, in cui la Regione Emilia-Romagna, richiamandosi all’Ordinanza contingibile ed urgente in materia di prevenzione del Coronavirus del 24/2/2020, ha chiarito come debbano considerarsi sospese “tutte quelle manifestazioni e iniziative che, comportando l’afflusso di pubblico, esulano dall’attività ordinaria delle comunità locali”, il Comune di Sasso Marconi ha annullato tutti gli appuntamenti previsti al Cinema/Teatro comunale fino al 1 marzo.

In particolare vengono annullati:

– lo spettacolo teatrale “Nessuna pietà per l’arbitro”, previsto per giovedì 27/2

– il film di prima visione “1917”, in programma nel week-end

E’ stato inoltre deciso il rinvio a data da destinarsi del convegno nazionale “Per una scuola fantastica: Gianni Rodari e il semaforo blu”, previsto a Colle Ameno sabato 7 marzo nell’ambito delle iniziative per il centenario della nascita di Gianni Rodari.

Sarà invece recuperato il 10 marzo (in assenza di nuovi provvedimenti di sospensione di eventi e manifestazioni) lo spettacolo teatrale “Circus 2”, previsto al Teatro comunale per questa sera e annullato già ieri.