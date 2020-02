Fondazione Palazzo Magnani, chiusura straordinaria dal 24 febbraio al 1 marzo

In ottemperanza al decreto emanato dalla Regione Emilia Romagna relativo alle misure di contenimento del contagio da Coronavirus, tutte le mostre della Fondazione Palazzo Magnani restano chiuse fino al 1 marzo.

Ritratto di Giovane Donna del Correggio ai Chiostri di San Pietro; What a Wonderful World a Palazzo Magnani e ai Chiostri di San Pietro; Zavattini oltre i confini a Palazzo da Mosto.

La mostra Zavattini oltre i confini, in programma fino al primo marzo, è dunque ufficialmente chiusa e non sarà prorogata.

Sono annullati tutti gli eventi, le attività con le scuole e con le famiglie, le visite guidate e le conferenze previste per questa settimana:Faccia a faccia con la Dama di mercoledì 26 febbraio. La materia dell’ornamento, conversazione con Chiara Bertola di venerdì 28 febbraio. Il convegno di studi dedicato a Zavattini di sabato 29 febbraio. I laboratori per famiglie di sabato 29 febbraio e di domenica 1 marzo.

Eventuali nuove comunicazioni saranno diffuse sui canali: www.palazzomagnani.it e le pagine facebook e instagram.