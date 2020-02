Auto ed attrezzature agricole distrutte a Crespellano in un incendio

Questa mattina poco dopo le 8:00 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Larga 22, in località Calcara nel comune di Crespellano, per un incendio sviluppatosi all’interno di un capannone adibito a ricovero di autovetture e macchine agricole. Diverse le attrezzature per l’agricoltura andate distrutte o seriamente danneggiate nel rogo. I vigili del fuoco dei distaccamenti di Bazzano e Zola Predosa hanno spento l’incendio e messo in sicurezza lo scenario. Diversi i danni riportati dalla struttura; nessun ferito.