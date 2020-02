Una classe della scuola De Amicis di Marano sul Panaro vince il concorso letterario Conad

La sesta edizione del concorso “Scrittori di Classe” del Conad è stata vinta dalla classe terza B della scuola primaria “De Amicis” di Marano sul Panaro. Nella mattina di venerdì 21 febbraio, al teatro comunale di Marano, si è svolta la premiazione, alla presenza degli studenti della scuola, della preside Anna Maria Manzini, delle insegnanti della classe, Chiara Smeraldi, coordinatrice del progetto, Iolanda Bernardi, Nuria Costantini e Raffaele Andreozzi.

Hanno partecipato il sindaco di Marano Giovanni Galli e rappresentanti di Conad tra cui Tiziana Giurati, responsabile area Emilia, Massimo De Andrea, l’assistente di zona Paola Magri e Franco Vicini.

A vivacizzare la mattinata era presente il character di Greg, di Diario di una schiappa.

La sfida di quest’anno, basata appunto sul “Diario di una schiappa”, era infatti scrivere un racconto umoristico sulla resilienza cioè la capacità di affrontare le difficoltà in famiglia, con gli amici e a scuola in modo costruttivo; l’istituto di Marano ha partecipato quest’anno con dieci classi.

Il sindaco Galli ha espresso la soddisfazione di tutta la comunità e ha fatto i complimenti ai ragazzi, ringraziando i docenti che hanno seguito il progetto.

Grazie alla partecipazione di migliaia di classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado in tutta Italia e alla distribuzione di 17 milioni di libri in cinque anni, il concorso letterario nazionale “Scrittori di classe” è diventato ormai un punto di riferimento per le scuole.