Incontro sull’Africa sabato al Multiplo di Cavriago

Sabato 22 febbraio, alle 17, al Multiplo centro cultura di Cavriago si parlerà de “L’Africa è tua… devi solo ascoltarla!”. Si tratta di un incontro con l’associazione Afrodanzalo. La danza, il canto, la musica e tutti i possibili modi di espressione diventano linguaggio universale per la creazione di progetti artistici. Afrodanzalo promuove corsi di studio per bambini ed adulti, laboratori di danza e musica, mostre di pittura, spettacoli teatrali e viaggi culturali in Africa.

Nell’occasione ci sarà la presentazione e la proiezione di un video sull’attività di cooperazione e co-sviluppo attivata dall’associazione in Senegal. L’incontro sarà animato con musica dal vivo, danza e canto. Ingresso libero.

Per info: Multiplo, via della Repubblica 23, Cavriago, multiplo@comune.cavriago.re.it , www.comune.cavriago.re.it/multiplo