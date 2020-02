Castelfranco Emilia, nei prossimi due weekend modifiche alla viabilità per lavori di riqualificazione

Nel prossimo fine settimana, sabato 22 e domenica 23 febbraio, e anche in quello successivo, la viabilità a Castelfranco Emilia subirà alcune modifiche a seguito di alcuni interventi di riqualificazione. Più precisamente, si tratta di un intervento di demolizione dell’ex cabina elettrica posta all’incrocio tra via Loda e via Circondaria Sud, collegata alla realizzazione della nuova rotatoria di regolamentazione del traffico sulla zona e più in generale alla realizzazione di tutte le opere afferenti la riqualificazione del comparto Coop “Le Magnolie” di Castelfranco.

Al fine di garantire il massimo delle condizioni di sicurezza attuativa durante le fasi di demolizione, anche a causa delle particolarità dell’edificio (altezza, vicinanza sia alle vie di traffico sia veicolare che ciclopedonale), nelle giornate del 22, 23, 29 febbraio e 1 marzo la circolazione verrà interdetta nel tratto di via Circondaria Sud tra via Parenti e via Zanolini, e in via Loda tra via Circondaria Sud e via Degli Esposti. Il periodo di interdizione veicolare potrebbe subire modifiche in funzione delle attività di demolizione e del tempo strettamente necessario alla ditta esecutrice dei lavori per ridurre le aree pubbliche interessate.

L’intervento in oggetto non è ricompreso nel piano delle attività dell’Amministrazione comunale ma del comparto privato del Centro Commerciale le Magnolie, e rientra all’interno delle opere compensative di miglioramento dei sistemi viabilistici del territorio comunale nella zona interessata dai lavori, tra le quali occorre ricordare la realizzazione della nuova rotatoria di intersezione tra le vie Nenni e Loda, ora in completamento.