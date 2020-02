Sabato 22 febbraio incontro al MAST per il centenario della nascita di Rodari

In occasione del Centenario della nascita di Gianni Rodari, la Fondazione MAST promuove due incontri che rivisitano la figura e l’opera del più importante scrittore per bambini del Novecento. Nella primavera del 1970, proprio a Bologna, gli fu conferito l’Hans Christian Andersen Award, il premio internazionale della narrativa per l’infanzia, mentre il riconoscimento per il miglior illustratore andò all’americano Maurice Sendak. Le parole e le figure delle storie per bambini di questi due autori sono diventate un patrimonio collettivo.

Rodari è uno degli autori contemporanei più tradotti nel mondo, così come gli albi illustrati di Sendak figurano negli scaffali delle librerie del pianeta. Ricordare Gianni Rodari e riflettere sulle sue opere significa promuovere la lettura come strumento indispensabile per la crescita, per lo sviluppo del pensiero critico e della creatività. Le immagini dei tanti artisti che hanno illustrato le sue opere rappresentano inoltre un viatico per l’educazione estetica. Educare attraverso la letteratura e l’arte; piantare semi, prendersene cura, per far crescere il sesto senso, il senso per la cultura: a fare questo ci invita Gianni Rodari, giornalista, poeta, narratore e pedagogo.

In collaborazione con Accademia Drosselmeier Comitato Nazionale Centenario Gianni Rodari.

SABATO 22 FEBBRAIO 2020 ORE 11 MAST.AUDITORIUM

ECOLOGIA DELLA CREATIVITÀ A PARTIRE DA GIANNI RODARI

Marco Antonio Bazzocchi, Università di Bologna La creatività come centro di molteplici discorsi e di una lunga tradizione di pensiero che arriva fino a Rodari facendo convergere gioco, ironia, infanzia e linguaggio

SABATO 21 MARZO 2020 ORE 11 MAST.AUDITORIUM