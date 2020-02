Reggio Emilia, progetto Tramvia: l’assessora alla Mobilità sostenibile Bonvicini in visita alla sede Teb di Ranica

Questa mattina una delegazione di esponenti dell’Amministrazione comunale e dell’Agenzia della Mobilità di Reggio Emilia ha partecipato ad una visita tecnica alla sede Teb di Ranica e al deposito dei tram che servono la città di Bergamo.

L’assessora alla Mobilità sostenibile Carlotta Bonvicini – accompagnata da Michele Vernaci, amministratore unico dell’Agenzia della Mobilità e dal funzionario Francesco Bolondi – ha scelto di visitare l’azienda tramviaria bergamasca per raccogliere informazioni tecniche e confrontarsi con gli amministratori Teb in previsione della realizzazione della nuova linea tramviaria a Reggio Emilia, un progetto che ha da poco ottenuto i finanziamenti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo studio di fattibilità.

I delegati, accolti dal presidente Teb Filippo Simonetti, dall’amministratore delegato Gianni Scarfone e dal direttore di esercizio Paolo Rapinesi, oltre a visitare il deposito, gli impianti, l’officina e il centro di controllo operativo, hanno completato la visita con un viaggio in linea.