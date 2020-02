Concorsi per cinque posti a tempo indeterminato a Carpi

Indetto un concorso pubblico per assumere a tempo indeterminato un Dirigente del settore “Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata” del Comune di Carpi; lo stesso Ente cerca inoltre un elettricista e tre operai, sempre da assumere a tempo indeterminato, per il proprio settore “Lavori pubblici” (cat. “B3”).

Per il profilo da dirigente è richiesta la laurea in architettura o in ingegneria (Civile; Edile; Ambiente e territorio; Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale; Pianificazione territoriale e urbanistica); per il posto da elettricista serve il diploma di maturità tecnica o professionale; per gli altri tre posti sono richiesti il diploma di scuola superiore e la patente “C”.

I rispettivi bandi sono scaricabili del sito https://www.terredargine.it/ nella sezione « Bandi di concorso ». Dallo stesso sito si può trasmettere in forma telematica la domanda di partecipazione.

Il termine per partecipare a questi bandi è alle ore 12:30 di giovedì 19 marzo 2020.

Per informazioni: telefono 059649759/62; e-mail: personale@terredargine.it.