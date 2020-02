Thriller e mistero in biblioteca a Sant’Ilario d’Enza con la giornalista Selene Pascarella

Giovedì 20 febbraio (ore 21.00) ultimo appuntamento della rassegna “Febbraio Giallonero” in Biblioteca a S.Ilario. Ospite della serata la giornalista e criminologa Selene Pascarella che presenta il libro “Pozzi. Il diavolo a Bitonto”: un reportage che ricostruisce un caso di cronaca di inizio anni 70 in Puglia che destò grande clamore e ispirò un celebre film di Lucio Fulci per poi cadere nell’oblio. Ingresso libero. Info: Biblioteca Comunale, piazza Repubblica 11/E, Sant’Ilario d’Enza. Tel. 0522 672154.