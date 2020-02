Fine-settimana tra opera lirica e musical su Leonardo da Vinci al Comunale di Carpi

Brani di opere liriche e un musical didattico sono le proposte di questa settimana del Teatro Comunale. Venerdì 21 – alle 20:30 – è in programma una selezione di musiche da “Cavalleria rusticana” di Pietro Mascagni e da “Pagliacci” di Ruggero Leoncavallo. A proporla sarà l’ Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane, guidata dal maestro concertatore e direttore Stefano Giaroli; sul palcoscenico anche il Coro dell’ Opera di Parma, diretto dal maestro Emiliano Esposito; regia, scene e costumi sono di Artemio Cabassi; la serata è organizzata in collaborazione con Circolo lirico “Luciano Pavarotti”.

“Cavalleria rusticana”, tratta dall’omonima novella di Verga, è la prima delle sedici opere composte da Mascagni, e forse la più nota: la storia d’amore del giovane compare Turiddu per Lola, e gli intrecci con Alfio e Santuzza, appassionano il pubblico della lirica fin dalla prima rappresentazione, 130 anni fa a Roma. Quasi la stessa età di “Pagliacci”, che debuttò nel 1892 a Milano: scritta e musicata da Leoncavallo, la storia di teatro nel teatro – una piccola compagnia itinerante con tradimenti, passioni e invidie fra i componenti – è ritenuta una delle più rappresentative opere veriste.

Domenica 23 febbraio, poi, per la rassegna “Famiglie a teatro“, andrà in scena “Il volo di Leonardo”, uno spettacolo musicale sul genio vinciano nel quinto centenario della morte. L’allestimento si annuncia come « un viaggio senza tempo per scoprire le virtù e il genio assoluto di Leonardo Da Vinci, dalla pittura all’architettura, dalla musica alla scultura, fino al desiderio più grande: il volo! » Grazie ai linguaggi del teatro, della musica, della danza e delle immagini, si racconta la storia di Amelia, che si è appena laureata con una tesi su “Il volo di Leonardo Da Vinci”, e dei suoi incontri (in sogno) con i protagonisti della Firenze rinascimentale: lo stesso Leonardo, il maestro Verrocchio, Niccolò Machiavelli, la Monnalisa e altri ancora…

Prodotto da “All Crazy”, il musical “Il volo di Leonardo” è scritto e diretto da Michele Visone. Sipario ore 16:00.

Informazioni: “InCarpi”, cortile d’onore di Palazzo Pio, Piazza Martiri, 64; incarpi@carpidiem.it da martedì a domenica ore 10-18 (il servizio biglietteria termina alle 17;30).