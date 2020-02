Campogalliano, senso unico lungo via Canale Carpi per lavori su un cedimento della banchina

A Campogalliano lungo la strada provinciale 13 via Canale Carpi, in un tratto vicino al centro abitato, da martedì 18 febbraio si circola a senso unico alternato, regolato da un semaforo. La limitazione consente la realizzazione di un intervento di ripristino della banchina stradale, danneggiata da un cedimento lungo il canale adiacente, in collaborazione con il Consorzio Emilia centrale. I tecnici del servizio provinciale Viabilità raccomandano prudenza nell’avvicinarsi al cantiere.

Nella stessa zona, sempre a Campogalliano, da lunedì 17 febbraio è chiusa la strada comunale via Fornace per consentire i lavori della nuova rotatoria all’incrocio con la strada provinciale 13, vicino al confine con territorio reggiano; oltre alla chiusura di via Fornace, che proseguirà fino a luglio, è prevista la regolazione a senso di via Argine Panzano nella direzione dalla frazione di Cantone all’incrocio con via Canale Carpi.