Morto ex sindaco di Ravenna Matteucci

E’ morto l’ex sindaco di Ravenna Fabrizio Matteucci, colpito da un malore. Esponente del Pd, è stato primo cittadino della città romagnola per due mandati, dal 2006 al 2016, e attualmente era direttore dell’Anci dell’Emilia-Romagna. Dal 2000 al 2005 era stato consigliere regionale. Avrebbe compiuto 63 anni il 21 febbraio. Diventò noto a livello nazionale e non solo per la sue battaglie contro la prostituzione in strada e all’alcol.

– “Sono profondamente colpito dall’improvvisa scomparsa di Fabrizio Matteucci- ha dichiarato il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini-. E’ davvero un grande dolore e un giorno triste per la città di Ravenna e per l’Emilia-Romagna, che perdono una persona di estrema sensibilità e valore, amministratore preparato, rigoroso e appassionato uomo delle istituzioni”.

“Oggi perdo un amico e voglio esprimere le più sincere condoglianze alla famiglia ed alla città di Ravenna per tramite del suo Sindaco, a nome dell’Emilia-Romagna, certo di interpretare il sentimento di profondo cordoglio dell’intera nostra comunità”.