Spaccio droga: al parco Le Querce arrestati tre clandestini

Nella serata di ieri 14 febbraio i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Sassuolo sono stati impegnati in un servizio atto a contrastare il fenomeno dell’uso di sostanze stupefacenti, fenomeno che ha visto la Compagnia negli ultimi mesi trarre in arresto diversissime persone e sequestrare ingenti quantitativi di sostanza stupefacente per lo più cocaina.

I Carabinieri hanno notato un andirivieni di persone nella zona del parco Le Querce fin quando hanno fermato una ragazza che aveva appena acquistato una dose di cocaina pari a 2 grammi e contemporaneamente assicurato alla giustizia i 3 spacciatori di origine magrebina.

Le successive perquisizioni personali e domiciliare hanno permesso di rinvenire ulteriore stupefacente per un totale 80 grammi di hashish e altri tre grammi di cocaina oltre a materiale per il confezionamento.

La sostanza stupefacente oltre ad euro 170 provento dell’attività delittuosa, sono stati sequestrati I reati contestati ai tre magrebini, sono detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

I venditori di droga, di 33, 30 e 26 anni, tutti irregolari sul territorio nazionale dopo l’arresto saranno processato in direttissima. La ragazza acquirente invece è stata segnalata alla prefettura di Modena per uso personale di sostanze stupefacenti.