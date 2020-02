Inaugurato a Montefedrente il nuovo ambulatorio di medicina generale

È stato inaugurato oggi, sabato 15 febbraio, a Montefredente, frazione di San Benedetto Val di Sambro, il nuovo ambulatorio di medicina generale.

«Ci siamo adoperati per evitare di perdere un servizio molto apprezzato dalla cittadinanza, grazie anche al vice sindaco Gabriele Monciatti e alla disponibilità del parroco padre Pier Luigi Carminati che ringrazio insieme ai dipendenti del Comune e alla dottoressa Karin Fontana che prenderà servizio giovedì prossimo» ha spiegato il sindaco Alessandro Santoni ai cittadini presenti.

In effetti i ringraziamenti si comprendono meglio se da un lato si considera che la parrocchia ha messo a disposizione della comunità gli spazi necessari recuperandoli da una parte della canonica accanto della chiesa, dall’altro si tiene presente che gli interventi necessari per adeguare gli spazi alle nuove esigenze sono stati portati a termine dai dipendenti del Comune, senza dover dunque far ricorso a ditte esterne.

Il Sindaco ha poi voluto sottolineare quanto la cittadinanza sia stata paziente e collaborativa durante questo percorso, senza alimentare inutili polemiche. Va ricordato che, pur di mantenere un presidio medico territoriale, ai professionisti non verrà richiesto alcun affitto proprio per garantire la sopravvivenza di un servizio, che se dovesse basarsi solo si numeri del mercato sarebbe probabilmente chiuso perché poco economico, ma che è prezioso soprattutto per la popolazione più anziana.

In passato in effetti emerse il tema di come anche il medico di base rischiasse di diventare un lusso per le famiglie che vivono nelle frazioni di montagna. Alcuni professionisti operanti nel Comune di San Benedetto Val di Sambro, infatti, manifestarono particolari difficoltà ad operare in ambulatori decentrati, in particolare per quelli dove è prevista una presenza inferiore ad un’ora. Tali attività secondo alcuni medici non sarebbero economicamente sostenibili. Perciò l’amministrazione è intervenuta mettendo gratuitamente a disposizione locali adibiti ad ambulatori a favore dei professionisti che operano nel Comune.

Per quanto riguarda Montefredente va detto che la frazione era già dotata di un ambulatorio che però è stato destinato recentemente alla Pubblica assistenza: essendo stato esteso il servizio di pronto intervento che oggi è disponibile 24 ore su 24, occorreva infatti una sede più ampia per gestire i turni di servizio notturni. Durante la cerimonia il sindaco Santoni ha anche ricordato come l’ampliamento degli orari di servizio di assistenza abbia consentito un incremento di personale dipendente, poiché l’associazione ha provveduto ad assumere altri tre dipendenti per integrare il gruppo di operatori professionali, molti dei quali volontari, a cui ha esteso il proprio ringraziamento durante la cerimonia.