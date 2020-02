Marco Lo Russo in concerto con Guido Felizzi domenica a Bagnolo in Piano

Torna in scena Marco Lo Russo con il progetto in duo Ichnos, dal greco antico, si riferisce all’impronta e quindi al segno tangibile del passaggio umano, il violino e la fisarmonica che si fanno strumenti ideali di un trasferimento emozionale e sentimentale. Il concerto, con Marco Lo Russo alla fisarmonica e Guido Felizzi al violino, si terrà domenica 16 febbraio 2020 ore 19.15 presso l’ex refettorio del Convento di Bagnolo in Piano.

Il duo Ichnos chiuderà la stagione aperitivi musicali a cura dell’Associazione Corale San Francesco da Paola di Bagnolo in Piano (RE). Nata nel 2003 è la promotrice di diverse attività culturali del comune reggiano; oltre ad una scuola di musica, con circa duecento iscritti, nel corso dell’anno l’associazione organizza e promuove diversi appuntamenti concertistico culturali per la promozione del territorio, come gli Apertivi Musicali, che hanno la caratteristica di avvicinare gli artisti al pubblico, proponendo al termine del concerto un momento conviviale in cui il pubblico può conversare con gli artisti che si sono esibiti.

Il programma del concerto di domenica 16 febbraio, prevede brani tratti dai due album Ichnos e Dances from the world: un percorso di composizioni musicali che spaziano dalla world music, a contaminazioni jazz, colonne sonore, riletture di partiture classiche e brani originali degli stessi Marco Lo Russo e Guido Felizzi. Il disco Dances from the world ha ricevuto nel 2011 la nomination Orpheus Music Award. Il duo Ichnos, oltre alla consolidata attività concertistica, ha all’attivo numerose esibizioni televisive su RAI e TV2000, oltre a diverse interviste su numerose reti televisive e radiofoniche.

La caratteristica peculiare di questa formazione, nata nel 2000, è l’integrazione di personalità musicali decisamente diverse: quella classica del violinista e direttore d’orchestra Guido Felizzi e quella più jazzistica e votata alla sperimentazione sonora del fisarmonicista compositore e arrangiatore Marco Lo Russo. Queste caratteristiche rendono Ichnos una formazione estremamente versatile e caratteristica, sia negli arrangiamenti delle composizioni di repertorio, che nelle loro partiture originali, affrancando strumenti come il violino e la fisarmonica, da quegli stereotipi che li vedono relegati in due mondi musicali distinti e incompatibili.

Concerto ad ingresso gratuito a cura dell’Ass. Corale S. Francesco da Paola di Bagnolo (RE).

Info: posta@coralesfrancescodapaola.it Mob. +393386138413 – http://coralesfrancescodapaola.it/wp/events/aperitivi-in-duo-ichnos/