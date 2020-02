Macchinario a fuoco in una lito tipografica, ieri sera a Castelmaggiore

Incendio ieri sera intorno alle 21:00 all’interno di una lito-tipografia a Castelmaggiore in via Saliceto 22. A bruciare una rotativa. Sono intervenuti i vigili del fuoco dalla centrale e dai distaccamenti di Budrio, Medicina, San Pietro in Casale. In totale dieci squadre con autobotti e autoscala. I pompieri hanno circoscritto il rogo e lavorato duramente per estinguere l’incendio. Sul posto il funzionario dei vigili del fuoco di guardia ieri sera che ha coordinato le operazioni di soccorso. Assieme al 115 presenti anche i carabinieri. Nessun ferito.