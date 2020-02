Fatto brillare l’ordigno bellico rinvenuto durante lavori nei pressi del Campovolo a Reggio

Nella mattinata di oggi un funzionario della Polizia di Stato delegato dal Questore di Reggio Emilia, insieme ad operatori della Squadra Volante della Questura di Reggio Emilia e a personale della locale Polizia Municipale, ha coordinato un servizio di ordine pubblico nell’area prospiciente via del Partigiano, nei pressi del Campovolo, dove sono in atto lavori di scavo per la canalizzazione della rete fognaria, a seguito di segnalazione di uno spezzone da 20 libbre di una bomba risalente al periodo della 2^ guerra mondiale.

Gli operai della ditta impegnata nella realizzazione dei suddetti lavori, constatata la presenza del residuato ne hanno segnalato al 113 la presenza. Pertanto, dopo aver messo in sicurezza l’area, personale del nucleo artificieri del 2° Reggimento dell’Esercito Militare, Genio Pontieri di Piacenza, ha provveduto al brillamento dell’ordigno, operazione che si è conclusa senza alcuna conseguenza.