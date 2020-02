Aggiornamenti in merito alle chiusure sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna

Sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna) è stata annullata la chiusura, prevista nella notte tra l’11 e il 12 febbraio, dello svincolo di immissione dalla SS9 Via Emilia sul Ramo Verde e, di conseguenza, sarà aperto anche lo svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Borgo Panigale immette sulla SS9 Via Emilia.

Sono confermate, come da programma, le altre tre chiusure previste nelle notti di mercoledì 12, giovedì 13 e venerdì 14 febbraio, con orario 22:00-6:00, come di seguito indicato:

-sarà chiuso, per chi proviene da Bologna città, lo svincolo che dalla SS9 Via Emilia immette sul Ramo Verde, in direzione della Tangenziale di Bologna;

-sarà chiuso lo svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Borgo Panigale immette sulla SS9 Via Emilia, in direzione di Modena.

In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo di San Giovanni in Persiceto, sulla SP568.