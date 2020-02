Si chiude giovedì a Spilamberto la rassegna “Biblioteca in Movimento”

Giovedì 13 febbraio ultimo appuntamento della rassegna “Biblioteca in Movimento”. Quest’anno il tema è “Girl Power – Storie di donne nell’arte, nella scrittura, nella storia”. L’ospite della serata sarà Paola Nava, storica e sociologa che presenterà il suo libro dal titolo “Ragioni e sentimenti: le operaie della SIPE di Spilamberto dal fascismo agli anni ‘90”.

L’ iniziativa si svolgerà allo Spazio Eventi L. Famigli, alle 21.

Paola Nava è storica e sociologa. Come storica ha studiato in particolare il lavoro femminile tra fine ‘800 e seconda guerra mondiale. Tra le sue pubblicazioni, “La fabbrica dell’emancipazione. Le operaie della Manifattura Tabacchi di Modena”; “Il paese dei salami. L’industria Villani e Castelnuovo Rangone 1911-1940”. Come sociologa, si è occupata di Tempi della città, di lavoro e di vita con la società di ricerca LeNove. Ha diretto Poesia festival dal 2004 al 2008.