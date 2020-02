Modifica temporanea della viabilità a Vezzano per potature straordinarie

Visto il perdurare della bella stagione, sono iniziati gli interventi di manutenzione del verde ad opera dell’Amministrazione Comunale. Ha infatti preso il via oggi una capillare attività di potatura di alberi e siepi per far fronte a situazioni di rischio visibilità sulle sedi stradali, prevenire cedimenti di rami a rischio ma anche per rinvigorire le piante garantendone un aspetto più ordinato.

“Gli interventi già programmati riguardano Via Piccinini a Vezzano (10 febbraio), Via Cavicchioni e Piazza Manini Ricciotti a La Vecchia (11 febbraio), Via Matildica (SP11) nei pressi del depuratore a Pecorile e cortile della scuola de La Vecchia (12 febbraio), Via Roma Sud (13 febbraio) mentre ulteriori aree sono in fase di definizione.”

Affinché la ditta esecutrice dei lavori (Magia Verde di Fabbris Giordano) possa operare in sicurezza – anche e soprattutto per i mezzi in transito – nelle giornate degli interventi verranno predisposte modifiche alla viabilità con l’istituzione di sensi unici alternati o altre misure che si rendano necessarie.