Due persone intossicate dal monossido di carbonio a San Giovanni in Persiceto

Due intossicati dal monossido di carbonio nel pomeriggio di oggi in una palazzina di via Bologna 1 a San Giovanni in Persiceto. Nello stabile, costituito da tre piani, sono presenti due uffici e un appartamento residenziale nel sottotetto. Le due persone rimaste intossicate si trovavano negli uffici; dapprima trasportate al pronto soccorso dell’ospedale di San Giovanni in Persiceto sono poi state trasferite in camera iperbarica a Ravenna. Si è riscontrata una concentrazione alta di CO, tanto che il personale sanitario del 118 presente sul posto ha diagnosticato ai due sindrome da avvelenamento. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza lo scenario. Sul posto presente anche il funzionario di guardia. Insieme a 115 e 118 anche la Polizia di Stato del Commissariato di San Giovanni.