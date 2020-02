Carabinieri sventano “assalto” notturno a supermercato di Castelnovo Sotto

L’immediato intervento operato questa notte dai carabinieri della stazione di Castelnovo Sotto, reso possibile grazie all’allarme giunto al 112 da parte di un istituto di vigilanza privato, ha permesso di sventare un furto al supermercato Maxi D, costringendo i malviventi a darsi alla fuga dopo aver forzare un accesso dell’attività commerciale, con il probabile l’intento di asportare la cassaforte. Saranno le indagini ora avviate dai militari dell’Arma a cercare di identificare la banda di malviventi che questa notte ha puntato le “attenzioni” al supermercato di via Parmigiana a Castelnovo Sotto.

L’allarme poco dopo le 22.30 di ieri, quando ignoti, dopo aver tagliato la rete di recinzione sono entrati nelle pertinenze del supermercato cercato di scardinare la porta d’ingresso per introdursi all’interno dell’esercizio e compiere il furto. L’allarme giunto ad un istituto di vigilanza privato e subito girato al 112 ha indotto i malviventi a desistere e darsi alla fuga prima dell’arrivo dei militari. Le ricerche dei malviventi non hanno consentito, per ora, di intercettare i ladri. Sui fatti fervono le indagini in ordine al reato di tentato furto aggravato.