Intera famiglia ferita in incidente stradale lungo la via Emilia

Incidente stradale questa mattina intorno alle 12.30 lungo la Statale 9 – via Emilia Est a Cavazzona di Castelfranco Emilia. Per cause in corso d’accertamento una Lancia Y sulla quale viaggiavano padre, madre ed un bambino di 4 anni, è finita fuori strada impattando contro un albero. Ad avere la peggio il bambino, trasportato con elisoccorso all’Ospedale Maggiore di Bologna in codice 3. Ferite meno gravi per il padre e la madre, rispettivamente 38 e 33 anni, pure loro ricoverati all’Ospedale Maggiore. I rilievi di legge sono della Polizia Stradale, sul posto assieme ai sanitari del 118 e ai Vigili del fuoco.