I festeggiamenti per la sassolese Orianna Santunione

Visita a sorpresa del Presidente del Circolo Amici della Lirica di Sassuolo Giovanni Gandolfi all’indimenticato soprano sassolese Orianna Santunione che, da qualche tempo, vive a Milano alla Casa di Riposo per musicisti “Giuseppe Verdi”, fondata dal grande maestro il 16 dicembre 1899.

In occasione della presentazione del cd “Un ballo in maschera” a cura di Giovanni Vitali sono, infatti, stati festeggiati lo scorso 12 dicembre Orianna Santunione e Lorenzo Saccomanni, protagonisti del cd con voci recuperati da vecchi dischi dell’epoca.

Orianna Santunione, soprano drammatico, è nata a Sassuolo, per l’esattezza nella parte sassolese di Ponte Fossa, il primo settembre 1934. Trasferitasi a Milano ancora giovane per terminare la sua formazione ed iniziare la sua carriera, ha debuttato nel 1959 come “Fedora” di Giordano Bruno. Nei tanti anni della sua brillante carriera ha cantato nei teatri più prestigiosi del mondo quali la Scala di Milano, Covent garden a Londra, Opera a Parigi, interpretando sempre parti principali come in “Simon Boccanegra”, “Don Carlo”, “La forza del destino”, “Un ballo in maschera” tutti di Verdi; “Tosca” di Puccini, “la Gioconda” di Ponchielli, “La fanciulla del west” di Puccini, “Il Pigmalione” di Donizetti.

Si è esibita al teatro Carani di Sassuolo nella Tosca nel 1970 ed ha ricevuto la “piastrella d’oro” nel 1974 sempre al Carani. Fin dai primissimi esordi della sua carriera è stata legata da profonda amicizia col commendator Roberto Costi, direttore per decenni del teatro Carani e suo grande estimatore.

Orianna Santunione ha inserito il suo nome nella fertile tradizione sassolese di cantanti lirici di livello internazionale come Bruno Cioni, i tenori Pietro Medici, Ferrando Ferrari, Bruno lazzaretti e oggi Matteo Macchioni.

All’incontro, il 12 dicembre scorso, tra i numerosi presenti nel salone d’onore della casa Giuseppe Verdi, erano presenti il professor Giuseppe Valla, sassolese di nascita e milanese di adozione, collaboratore del trimestrale “la voce di Casa Verdi”, le nipoti di Orianna Silvia ed Anna che vivono a Formigine e Giovanni Gandolfi in rappresentanza del Circolo “Amici della Lirica di Sassuolo”