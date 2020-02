Formula 1: presentazione della nuova monoposto Ferrari a Reggio Emilia. Le iniziative in città

Martedì 11 febbraio 2020 sarà una giornata storica per la Città del Tricolore: Reggio Emilia ospiterà a partire dal pomeriggio la presentazione ufficiale in prima mondiale della monoposto Ferrari che gareggerà nel prossimo campionato di Formula 1. Per la prima volta nella sua storia, in occasione della presentazione di un proprio modello, la scuderia del Cavallino Rampante esce dai propri luoghi-simbolo di Maranello.

Il Comune ha deciso di accompagnare l’evento con una serie di iniziative rivolte sia ai reggiani sia ai molti appassionati di F1 e di Ferrari che arriveranno a Reggio per la presentazione: un’opportunità per presentare la città e mostrarne alcuni dei più importanti luoghi-simbolo.

In particolare, dopo l’annuncio della scuderia di Maranello di voler presentare la vettura nella nostra città in quanto patria del Primo Tricolore, è stata disposta dall’Amministrazione un’apertura straordinaria di Sala del Tricolore, del Museo del Tricolore, del Palazzo dei Musei e dei Chiostri di San Pietro (che ospitano, proveniente dalll’Ermitage di San Pietroburgo, il dipinto ‘Ritratto di giovane dama’ del Correggio) sino alle ore 18.

La presentazione della monoposto è prevista a partire dalle 18.30, e per chi ne avesse intenzione sino a quell’ora sarà possibile visitare alcuni dei luoghi simbolo che fanno riferimento alla nascita del vessillo nazionale. Citazioni del Tricolore d’obbligo anche in luoghi speciali e celebri di Reggio Emilia: la fontana prospiciente il teatro Municipale Valli e i tre Ponti di Santiago Calatrava saranno infatti illuminati con i colori della Bandiera italiana, l’11 febbraio.

Il Comune ha inoltre deciso di dare la possibilità ai reggiani di seguire la presentazione in diretta video da piazza Prampolini. Verrà infatti allestito un maxi schermo sul quale andranno in onda tutte le fasi di presentazione della nuova Ferrari con gli interventi del team principal Mattia Binotto e dei piloti Sebastian Vettel e Charles Leclerc.

Al termine della presentazione il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi consegnerà al team Ferrari il Primo Tricolore.

“Quella di martedì sarà davvero un’occasione speciale per Reggio – afferma il primo cittadino – Il teatro Romolo Valli sarà il palcoscenico prestigioso di un evento ripreso dai media di tutto il mondo. Un’occasione unica di promozione della nostra città in Italia e all’estero, la dimostrazione tangibile di come Reggio Emilia goda di una considerazione elevata e possa candidarsi ad ospitare molti momenti di rilevanza nazionale e internazionale. Voglio ringraziare ancora una volta il team principal, ingegner Binotto, e tutta la Ferrari: sono certo che l’accoglienza che verrà riservata loro sarà la migliore possibile. Per l’occasione credo sarebbe bello che alle finestre dei reggiani che ne hanno voglia venissero esposti il Tricolore e, per chi le ha, le bandiere del Cavallino Rampante. La Ferrari è in assoluto uno dei migliori simboli dell’Italia nel mondo e legare questa presentazione alla Bandiera nazionale è motivo di orgoglio e di grande gioia”.