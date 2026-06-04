PD Sassuolo a sostegno del Liceo Formiggini: “Stop agli attacchi ideologici, difendiamo la libertà di insegnamento”

Il Partito Democratico di Sassuolo esprime piena solidarietà e vicinanza alla comunità scolastica del Liceo ‘Formiggini’, oggetto negli ultimi giorni di inaccettabili strumentalizzazioni politiche.

“Riteniamo gravissimi i tentativi di delegittimare il lavoro didattico e formativo svolto dall’istituto, portati avanti da esponenti politici che, agitando lo spettro di una presunta ‘ideologia gender’, cercano di colpire l’autonomia scolastica e il fondamentale principio della libertà di insegnamento, sancito dalla nostra Costituzione”, commenta la segretaria del Pd cittadino Maria Aceto.

“La scuola deve restare un luogo aperto, inclusivo e rispettoso, nel quale studentesse e studenti possano formarsi liberamente, sviluppare spirito critico e confrontarsi con la complessità della società contemporanea, lontano da ogni forma di censura o pressione ideologica esterna. Gli attacchi rivolti al Liceo Formiggini non sono soltanto un tentativo di limitare l’attività didattica, ma rappresentano un pericoloso arretramento culturale che rischia di dividere la nostra comunità.

Come Partito Democratico, non possiamo restare in silenzio di fronte a questa aggressione contro la libertà della scuola pubblica. Difendere il Liceo Formiggini significa difendere il diritto delle nuove generazioni a una formazione libera e pluralista.”

“Chi oggi si affaccia con passione alla politica dovrebbe tenere ben presenti anche gli altri temi che contano davvero per i nostri ragazzi: la qualità della scuola, il futuro, il lavoro, l’ansia di crescere, le opportunità che spesso mancano. Perché, se vogliamo davvero parlare ai giovani, dobbiamo partire da ciò che li riguarda ogni giorno, non da polemiche che rischiano solo di allontanarli ancora di più dalla politica.”

“Invitiamo tutte le forze democratiche della città a unirsi nel respingere con fermezza questi tentativi di condizionamento, che nulla hanno a che vedere con il benessere dei nostri ragazzi e con la missione educativa della scuola. La scuola non si tocca: il suo ruolo è formare coscienze libere, non assecondare agende politiche di parte.”

Il Pd di Sassuolo resta al fianco del corpo docente, del dirigente scolastico e di tutto il personale del Liceo Formiggini, confermando il proprio impegno a tutela dei valori di laicità, uguaglianza e libertà che devono continuare a guidare le istituzioni educative del territorio.