L’importanza della collaborazione tra istituzioni e la sottolineatura di quanto sia importante il ruolo dell’Agenzia delle Entrate per il territorio modenese. Sono le considerazioni emerse nell’incontro in Municipio del sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli con il nuovo direttore dell’Agenzia Carlo Ciccarelli, in servizio in città da alcuni giorni dopo aver diretto l’Agenzia a Parma.