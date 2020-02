Federico Casolari e Luca Baldari premiati dalla Giunta Comunale di Formigine

Due giovani calciatori formiginesi del Settore Giovanile del Sassuolo Calcio, Federico Casolari classe 2003 e Luca Baldari, 2004, sono stati accolti ieri sera dal Sindaco di Formigine, Maria Costi, e dall’intera Giunta Comunale per la consegna di un riconoscimento per il loro impegno nello sport. Casolari e Baldari, in forza alla formazione Under 17, hanno già vestito anche la maglia “azzurra” delle Nazionali Under 17 e Under 16.

E’ stata consegnata loro una pergamena con la motivazione del riconoscimento: “Per l’impegno e lo spirito di sacrificio che il percorso di uno sportivo richiede, il Sindaco e la Giunta comunale esprimono la loro stima per un giovane formiginese con l’augurio di raggiungere grandi e importanti traguardi”.

Ha presenziato all’incontro il Segretario Generale del Sassuolo Calcio Andrea Fabris.